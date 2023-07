x x

GARBAGNATE – Un commento su Twitter poche parole che uniscono il dolore per la vittima, la vicinanza alle famiglie ma l’impegno per garantire “più soldi e uomini alle forze dell’ordine per aumentare i controlli” è quello che ha condiviso stamattina, martedì 18 luglio, Matteo Salvini vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il leader della Lega ha condiviso l’articolo sulla tragedia di Garbagnate Milanese dove ieri sera è morto un 15enne investito da un furgone in viale Kennedy. Il ragazzo si trovava con una coetanea che è ricoverata al Niguarda ancora in pericolo di vita accompagnato da un commento in cui rimarca la novità del nuovo codice della strada che prevede “il ritiro definitivo della patente per chi uccide guidando drogato o ubriaco”.

Soprattutto nel post c’è un messaggio per chi è stato colpito dalla tragedia: “Una preghiera per i ragazzi, un fortissimo abbraccio alle famiglie, tanta tanta rabbia per il dolore causato da questo delinquente”.

Più soldi e uomini alle Forze dell’Ordine per aumentare i controlli e, col nuovo Codice della Strada, ritiro della patente definitivo per chi uccide guidando drogato o ubriaco.

Una preghiera per i ragazzi, un fortissimo abbraccio alle famiglie, tanta tanta rabbia per il dolore… pic.twitter.com/bsm9E60eMa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 18, 2023

