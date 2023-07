Saronno, ecco i 16 cantieri stradali dell’estate saronnese: mappa, tempi e interventi

x x

SARONNO – Il piano di manutenzioni stradali programmati nel periodo estivo dall’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi erano già stati presentati dall’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli ma ieri, durante la conferenza stampa dedicata ai cantieri scolastici, è stata fatta una sintesi.

“Sappiamo – ha dichiarato il primo cittadino – che ci saranno dei disagi ma è importante realizzare questi interventi nel periodo estivo quando il traffico è ridotto. E non solo: anche le temperature favoriscono la buona riuscita dell’intervento. L’obiettivo è finire prima di settembre ma ovviamente molto dipenderà dalle condizioni meteo perchè piogge abbondanti potrebbero rallentare o fermare i lavori”.

Saranno quindi 16 i punti di lavoro aperti in città. Operai, transenne e macchine movimento terra saranno all’opera in via Caduti della Liberazione, in via Marconi (nel tratto tra via Milano e via Cesati), alla rotonda del Municipio (compreso il tratto tra via Marconi e l’ingresso del cimitero), via Caronni, via Pozzo, via Busnelli, via Volta (nel tratto tra via Montili e via Marx), via Volta (tra via Montoli e via Bellavita), Via Gramsci, via Puccini, via Fiume, via Vergani, via Porta, Via Roma (tratto tra via Miola e via Carugati) e via Miola (tratto tra via Roma e via Parini lato est).

Gli interventi previsti riguardano principalmnete la messa in sicurezza e il rinnovamento dei marciapiedi ma anche la realizzazione di una vera e propria strada al posto del tratto in calcestre (via Puccini) o la manutenzione della ciclabile come in via Volta.

