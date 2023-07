x x

COGLIATE – Grande preoccupazione ieri a Cogliate per l’incendio che ha riguardato il panificio Da Ponto in via 4 novembre nel centro del paese. La titolare ringrazia per le tante manifestazioni di solidarietà e simpatia ricevuto e spiega quel che è successo.

“Ci tengo a ringraziare tutte le persone intervenute: vicini, amici, vigili del fuoco, soccorso, volontari Gvc. Vi spiego ciò che è successo: nessuna strage poteva succedere, le pareti del laboratorio sono ignifughe, il forno era spento, c’è stato un ritorno di fiamma dalla canna fumaria, sul tetto del forno c’erano le assi di legno che servono per non camminare sul forno quando si fa manutenzione una ha preso fuoco, per precauzione i vigili del fuoco hanno voluto smantellare e togliere tutta la lana di roccia che coibenta il forno. Per legge dobbiamo stare chiusi almeno due giorni, quando arriveranno tutti i tecnici vi sapremo rispondere meglio. Il negozio aprirà senza pane, un po’ come a casa mia che non c’è mai. Io vi abbraccio tutti”.

