Città

SARONNO – “Sabato scorso molti cittadini sono passati dal nostro gazebo a firmare e a prendere i moduli per raccogliere le firme facendosi parte attiva dell’iniziativa”.

Così la Lega fa il punto della prima giornata di raccolta firme per un consiglio comunale sulla sicurezza che ha visto la presenza anche dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

“Vogliamo ringraziare i cittadini che stanno contribuendo attivamente alla raccolta firme e l’eurodeputata Isabella Tovaglieri per il supporto dato alla nostra iniziativa. La situazione sicurezza a Saronno è negata dal sindaco che ritiene sia solo una montatura della stampa”.

E si pensa all’assemblea cittadina: “Molti cittadini hanno assicurato che parteciperanno al consiglio comunale aperto per dire la propria e far capire anche al palazzo comunale quello che sta accadendo fuori dalle sue mura. In particolare sono passati a firmare alcuni cittadini di Cascina Colombara, che negli ultimi mesi è stata teatro dei più drammatici eventi”.

Sabato prossimo proseguiremo nella raccolta firme in piazza Schuster dalle 15 alle 18.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti