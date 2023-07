x x

CARONNO PERTUSELLA – Pedone investito in via Asiago a Caronno Pertusella: è successo ieri alle 11.30, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra caronnese. E’ stato soccorso un uomo di 51 anni, quindi portato all’ospedale saronnese per essere visitato e medicato, ha riportato contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita, al omomento del ricovero, I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione l’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità.

Altro intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella sempre ieri, alle 16.30, in una ditta di via Papa Giovanni per un infortunio: è stato soccorso un uomo di 49 anni, portato all’ospedale di Saronno, non in pericolo di vita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

20072023