CISLAGO – Venerdì 21 luglio, alle 21, nel cortile della biblioteca del Comune di Cislago, presentazione del libro Civico 22, scritto da Anna Pagani.

Si tratta di un romanzo corale che racconta uno spaccato sociale contemporaneo, sul drammatico tema della violenza domestica, descritta non solo dal punto di vista della protagonista, ma anche di che le sta intorno: quello dei figli, quello di chi vuole dare una mano, quello di chi rimane indifferente.

Saranno presenti alla serata le volontarie del centro antiviolenza Rete Rosa, la cui collaborazione è come sempre preziosa, per strutturare interventi di informazione, sensibilizzazione ed educazione, per favorire la conoscenza del fenomeno e promuovere quel necessario cambiamento culturale.

Un’occasione importante per fare prevenzione e affrontare un fenomeno sociale, purtroppo sempre più attuale, che spesso coinvolge anche i minori e le cui conseguenze possono essere devastanti. Ingresso libero e gratuito.

(foto archivio: biblioteca di cislago)

