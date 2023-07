x x

SARONNO – E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Airoldi il progetto di riqualificazione dell’edificio storico di Villa Gianetti, che non nasconde purtroppo i segni del tempo evidenziando la necessità di lavori di sistemazione.

Il progetto è di ampio respiro e mira ad introdurre nuovi utilizzi dello spazio esterno soprattutto della villa, intervenendo con un recupero funzionale che coniughi la presenza dei luoghi museali già in essere con altre attività culturali, sportive e ricreative che possano coinvolgere le associazioni, i giovani, i talenti saronnesi.

Ad esempio, il porticato potrà essere usato per esibizioni e concerti in maniera più assidua, il giardino interno potrà ospitare un servizio bar, la villa potrà entrare nel circuito del mercato delle location per eventi.

L’importo previsto per gli interventi è di oltre 500.000 euro e l’approvazione della Giunta ha dato il via libera alla possibilità di partecipare al bando di Fondazione Cariplo dal titolo “Luoghi da rigenerare: restituire alle comunità attraverso la cultura luoghi abbandonati o sottoutilizzati” che potrebbe garantire una copertura fino ad un massimo di 400.000 euro dell’importo complessivo.

Un’occasione importante per l’Amministrazione saronnese, impegnata nel recupero dei luoghi della cultura cittadini così da restituirli alla piena fruizione dei cittadini.

