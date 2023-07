x x

SARONNO – Sono molti i saronnesi che negli ultimi giorni hanno notato i giardinieri al lavoro in via Monte Santo, nell’area verde all’angolo con via Marconi. Armati di motoseghe hanno tagliato diverse piante. Qualcuno ha ipotizzato gli alberi fossero pericolanti a causa del temporale della scorsa settimana che ha messo ko diverse piante in via Amendola e via Piave.

In realtà si tratta di abbattimenti richiesti dall’agronomo comunale e realizzati dall’azienda che cura il verde in città. A spiegarne la motivazione l’assessore all’Ambiente Franco Casali: “Purtroppo per la siccità dell’anno scorso e parte di quest’anno sono morte oltre 80 piante. Quindi stiamo provvedendo a tagliarle. L’ operazioni avvengono gradualmente in relazione alla pericolosità e disponibilità delle imprese”.

Sempre l’assessore alla partita aveva spiegato gli ultimi abbattimenti quelli realizzati in via Buraschi: “Erano piante provate e danneggiate che sono state rimosse per motivi di sicurezza”. Prima ancora l’assessore aveva presentato un piano verde che prevede abbattimenti di piante malate o instabili con la successiva piantumazione dello stesso numero di essenze. Casali ha garantito una particolare attenzione per la sostituzione delle piante mancanti nei viali alberati come ad esempio in via Varese dove l’Amministrazione vorrebbe posizionare i platani mancanti.

