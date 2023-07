x x

SARONNO – La grandinata ha messo a dura prova l’intera città ed anche il comprensorio ha creato non pochi problemi anche in via Roma. L’arteria che collega Intorni ha dovuto fare i conti con diversi allagamenti, all’altezza dell’intersezione con via Biffi ma anche nel primo tratto dopo via Volonterio all’altezza della nuova ciclabile.

Ma non solo. Nel pomeriggio intorno alle 14,30 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per un principio d’incendio in un garage. I pompieri si sono subito attivati per domare le fiamme e la manichetta srotolata sulla sede stradale per raggiungere il cortile interno dove era in corso l’emergenza ha costretto a bloccare la circolazione.

Sul posto è così arrivata la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico in via Guaragna fino alla fine completa dell’emergenza.

