SARONNO – Sono stati i danni del temporale che oggi, venerdì 21 luglio alle 10, si è scatenato sulla città di Saronno e il suo comprensorio. Oltre ai danni alle vetture fatti dalla grandine ci sono stati anche quelli provocati dalle raffiche di vento.

Particolarmente critica la situazione al centro sportivo Matteotti in via Sampietro. Intorno alle 11 nella sede dell’Fbc Saronno era visibile il cancello strappato dalla forza delle tempesta. Stessa sorte è toccata al tendone usato per creare un punto di ritrovo per iscritti, allenatori e genitori. Divelto anche il gazebo del bar. A raccontare la violenza con cui il maltempo si è accanito sulla struttura anche i plexiglass delle panchine e gli arredi del campo sparsi un po’ ovunque. Strappati e spazzati via anche molti striscioni e pannelli pubblicitari

