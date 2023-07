x x

SARONNO – Al momento non è ancora stata resa nota una conta dei danni e degli interventi realizzati da comune e dalla polizia locale dopo la grandinata di stamattina, 21 luglio, ha colpito la città di Saronno tra le 10 e le 11 con grande violenza ma certo i segni sono visibili anche in piazza Repubblica sede della municipalità.

Diverse le auto con lunotti, parabrezza, specchietti e finestrini in frantumi: quelli di alcuni cittadini ma anche dei dipendenti comunali. All’interno del palazzo comunale si sono registrati infiltrazioni ed allagamenti come avviene spesso in caso di piogge particolarmente abbondanti come quelle di stamattina che hanno imperversato in città con vento e grandine. Proprio i chicchi di grandine hanno rotto una delle vetrate dalle facciata del municipio che si è sbriciolata andando in frantumi.

