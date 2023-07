x x

SARONNO – In una nota Ferrovienord spiega quando accaduto oggi pomeriggio alla stazione di piazza Cadorna a Saronno e le ripercussioni sull’intera circolazione ferroviaria.

Ecco il testo integrale

Alle 13.45 circa di oggi, lunedì 24 luglio, a causa della fortissima ondata di maltempo che colpito la zona di Saronno, la sala operativa di Ferrovienord ha temporaneamente perso la connettività con i posti periferici e non era più in grado di avere il controllo sulla circolazione del “ramo Milano” che è stata fortemente rallentata per l’applicazione delle procedure di gestione della circolazione in “regime degradato”.

Grazie all’attivazione immediata dei sistemi di backup e di ripristino, dopo circa 15 minuti si sono ripristinate le prime tratte in “disaster recovery”. Dopo 90 minuti, il sistema è tornato a funzionare per intero. La circolazione dei treni sulla rete Ferrovienord sta subendo ritardi medi di 60 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Il personale di Ferrovienord continuerà nelle prossime ore a monitorare costantemente la situazione per garantire la funzionalità dei sistemi.

QUI I DISAGI DEI VIAGGIATORI

