LAINATE – Auto distrutte, tetti danneggiati, case con infiltrazioni d’acqua e strade bloccate. E’ pesante la conta dei danni registrati nel territorio comunale di Lainate dopo il temporale di oggi pomeriggio martedì 24 luglio.

Questo il video condiviso sulla pagina “Sei di Lainate se…”

Proprio sui social sono visibili foto e racconti di come la tempesta abbia provocato danni e problemi in diversi punti della città. C’è chi cerca aiuto per liberare una vettura bloccata da alberi caduti e chi qualcuno per riparare un tetto. La situazione è decisamente critica anche intorno alla nota villa Litta alcuni alberi lungo via Re Umberto I sono caduti danneggiando cancello e recinzione.

(per le foto si ringrazia Luca Torriani)

Durante il temporale problemi anche in autostrada: all’ingresso di Lainate e Legnano gli automobilisti si sono dovuti fermare perchè la violenza di acqua e vento non consentiva di avere la visibilità necessaria a procedere.

Al lavoro pompieri e protezione civile ma gli interventi richiesti sono tanti e si fatica a fornire risposte immediate a tutti.

(foto da sei di Lainate se…)

