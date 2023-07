x x

SARONNO – C’è chi è arrivato in stazione e si è trovato davanti al tabellone degli orari completamente spento con la scritta fuori servizio e c’è chi si trova bloccato sul treno per Malpensa senza avere informazioni per oltre un’ora..

E’ quello che sta succedendo oggi pomeriggio, lunedì 24 luglio, nella stazione di piazza Cadorna a Saronno. Ai viaggiatori che hanno chiesto informazioni è stato risposto che per un problema legato al maltempo, probabilmente un fulmine, è andata ko una centralina che ha provocato lo stop di alcuni convogli e diverse cancellazioni.

Secondo le prime informazioni la stazione è rimata bloccata per circa un’ora. I treni si sono bloccati poco prima delle 14 e sono ripartiti intorno alle 15. Restano comunque privi di informazioni i tabelloni dello scalo ferroviario di piazza Cadorna.

