GERENZANO – E’ stata condivisa sul gruppo la “Voce di Gerenzano” dall’utente Lisa Meow ed è già diventata l’immagine più iconica che racconta i danni provocati agli edifici privati dalla grandinata del 21 e 26 luglio.

Lo scatto dall’altro mostra alcuni tetti delle case distrutti in una miriade di punti dalla grandine proprio tegole mancanti sfondate dalla grandine o strappate dal vento. Ma non solo. Non c’è solo la devastazione che tocca praticamente tutte le case. C’è anche la ripartenza.

Ci solo le persone che lavorano sui tetti e le case coperto da maxi teli, blu, gialli e verdi, in attesa di svolgere i lavori e per evitare ulteriori danni.

Una foto per molti versi “storica e iconica” che racconta non solo l’onda di devastazione che ha colpito Gerenzano ma come la comunità e i singoli si siano subito rimboccati le maniche per superare l’emergenza.

