SARONNO – Difficile dire che il problema sia legato al vento che stamattina ha spazzato la città o se il problema sia stata causato da una delle grandinate che hanno sferzato Saronno venerdì 21 luglio e lunedì 24 luglio. il risultato è stato comunque che oggi pomeriggio dalla Cassina Ferrara, precisamente da via Donati, è arrivata una richiesta di intervento alla polizia locale.

La centrale operativa di piazza Repubblica ha contattato la società che si occupa nell’illuminazione ed il tecnico è subito intervenuto per risolvere il problema dove la polizia locale aveva provveduto a transennare la zona. Negli ultimi giorni i vigili hanno realizzato diversi interventi e sopralluoghi in risposta alle segnalazioni di cittadini preoccupati per la tenuta di rami e arredi urbani dopo le due grandinate che hanno spazzato la città.

