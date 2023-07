x x

SARONNO – Questa mattina due incidenti avvenuti praticamente in contemporanea hanno coinvolti ciclisti sulle strade del Saronnese.

Incidente stradale oggi alle 9 in via Cristoforo Colombo di Saronno: all’incrocio con via Don Volpi una ciclista di 74 anni è caduta dalla propria bici. E’ stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stata trasportata al vicino ospedale cittadino, non ha comunque riportato gravi lesioni.

Sempre alle 9 di oggi, ma ad Uboldo, è stato investito un ciclista. E’ successo in via Don Mario Tronconi, il ferito ha 69 anni. E’ stato soccorso dall’ambulanza della Croce viola ed è staso trasportato, non in gravi condizioni, all’ospedale di Saronno. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale per compiere i rilievi ed avviare gli accertamenti al fine di chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è avvenuto.

