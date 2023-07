x x

GERENZANO – In paese ci sono 25 persone rimaste senza casa perchè resa inagibile dalla pioggia, dalla grandine e dal vento che da venerdì 21 a lunedì 24 luglio hanno spazzato il paese. Ed oltre all’assistenza alle famiglie, alla creazione di un campo d’emergenza e alla semplificazione della pratiche burocratiche per far partire i lavoro l’Amministrazione comunale con la Caritas cittadina si fanno promotori di un’iniziativa solidale.

La Caritas di Gerenzano mette a disposizione il proprio conto corrente bancario per chi volesse contribuire con offerte in denaro. Le offerte dovranno indicare come causale “aiuti a persone colpite dalla calamità naturale ”. I fondi raccolti verranno poi trasferiti ai servizi sociali comunali che provvederanno secondo regolamenti in essere a distribuirli alle persone che ne hanno necessità.

Il conto su cui fare le donazioni è IT48P0521650280000000002495

(foto: uno dei tetti danneggiati dalla grandinata)

