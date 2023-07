x x

UBOLDO – Il canile-rifugio “Una luce fuori dal Lager” sta soffrendo in modo pronunciato i danni che il maltempo ha causato su tutto il territorio del Varesotto. Già nei giorni scorsi il rifugio uboldese aveva lanciato un urgente appello per la mancanza di cibo, ma oggi la situazione si presenta critica anche a causa dei danni della grandine e della tempesta.

“Il colpo di grazia al rifugio – hanno commentato i volontari del rifugio sui social – Tettoie sfondate dalla grandine, vetri in mille pezzi, tetti magazzini divelti, recinzioni abbattute, alberi, quei pochi rimasti, sradicati, teli in mille pezzi, tegole del tetto distrutte, tavoli, sedie, tabelloni a pezzi. C’è devastazione e distruzione ovunque.”



Chiunque volesse aiutare il rifugio a rimettere in sesto quanto distrutto dal maltempo e aiutare gli amici a quattro zampe lì ospitati, è possibile farlo con un bonifico intestato all’associazione Una Luce fuori dal Lager, all’iban IT 16 v 08374 33260 0000 12450547, o con un trasferimento Paypal al link. Per maggiori informazioni è possibile anche consultare il sito www.canilisaronno.com.

