CERIANO LAGHETTO – “Sono stato al Frutteto di Ceriano Laghetto, per portare la mia solidarietà per i danni cagionati dalla grandinata devastante dell’altra sera. E anche per visitare i vecchi cannoni, erano ben tre, anti-grandine che, in funzione fino agli anni Novanta, facevano un gran boato, spaccando le nuvole prima che queste potessero formare la grandine che avrebbe rovinato la frutta e il raccolto”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, e in effetti dopo le recenti e disastrose grandinate avvenute negli ultimi giorni in zona, a tanti sono venuti in mente proprio i cannoni anti-grandine del frutteto che si sentivano “tuonare” quando stava arrivando il temporale.

Prosegue Cattaneo: “Dopo il boom degli anni ’60-’70 questa pratica è caduta in disuso in agricoltura, non trovando evidenze scientifiche sulla propria efficacia. Non voglio mettere in dubbio la comunità scientifica e allo stesso tempo è vero che il clima da allora è cambiato, fatto sta che non ricordo nella mia infanzia grandinate come quelle che abbiamo subito negli ultimi giorni. Con grandine come palline da golf o da tennis, forse val la pena…riprovarci!”

(foto: uno dei cannoni anti-grandine al frutteto di Ceriano Laghetto)

26072023