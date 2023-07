x x

SARONNO – Dal 26 luglio al 2 agosto cinque appuntamenti da non perdere al CINEMA SOTTO LE STELLE! E con Cinema Revolution puoi vedere tutti i film italiani ed europei a soli 3,50€. Mercoledì 26 luglio serata evento con la presenza in sala della regista!

Mercoledì 26 luglio DANTE – LA COMMEDIA DIVINA di Roberta Borgonovo – serata evento con la regista, ospite in sala. Il docufilm dedicato alla più grande opera della storia letteraria. Inferno, Purgatorio e Paradiso vengono proposti al pubblico in un’atmosfera teatrale, con un costante rimando tra passato e presente. Ingresso a soli 3,50€.

di Roberta Borgonovo – Il docufilm dedicato alla più grande opera della storia letteraria. Inferno, Purgatorio e Paradiso vengono proposti al pubblico in un’atmosfera teatrale, con un costante rimando tra passato e presente. Venerdì 28 luglio IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA di Paolo Genovese, con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare; raccontata attraverso la vita di un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo. Ingresso a soli 3,50€.

di Paolo Genovese, con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare; raccontata attraverso la vita di un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo. Domenica 30 luglio INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO con Harrison Ford. Quinto e ultimo capitolo della Saga in cui, nel 1969, il professor Jones è contrariato dal proprio governo, che ha deciso di avvalersi di uno scienziato ex nazista, Juergen Voller, che porta avanti in segreto un proprio personale e sinistro progetto segreto. Ingresso 6,50€.

con Harrison Ford. Quinto e ultimo capitolo della Saga in cui, nel 1969, il professor Jones è contrariato dal proprio governo, che ha deciso di avvalersi di uno scienziato ex nazista, Juergen Voller, che porta avanti in segreto un proprio personale e sinistro progetto segreto. Lunedì 31 luglio GRAZIE RAGAZZI con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni – Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Nastri d’Argento. Ingresso a soli 3,50€.

con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni – Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Nastri d’Argento. Mercoledì 2 agosto IL RITORNO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores, con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Sara Serraiocco. Un regista non riesce a completare il suo ultimo film su Giacomo Casanova. Comincia così ad essere tormentato da sogni e visioni dello stesso personaggio che vuole raccontare. Ingresso a soli 3,50€.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 per tutto il mese di luglio e alle ore 21.15 nel mese di agosto.

Con Cinema Revolution, in collaborazione con il Mic, tutti i film italiani ed europei costano solo € 3,50, ingresso altri film a € 6,50.

Le proiezioni sono nel Cortile di Casa Morandi (biblioteca civica), ingresso da viale Santuario 2, Saronno.

