x x

SOLARO – Devastazione davanti alla scuola Luigi Pirandello di Solaro: le due grandinate delle scorse settimane, venerdì 21 luglio e lunedì 24 luglio, e la tromba d’aria dello scorso sabato 29 luglio hanno abbattuto alcuni degli alberi posti davanti alla scuola media cittadina.

Davanti alla scuola media diversi alberi sono stati abbattuti dal forte vento, rendendo parte del parcheggio inagibile. Tuttavia, è già evidente l’intervento della protezione civile, che già dallo scorso 21 luglio hanno iniziato la conta dei danni e la messa in sicurezza di diversi luoghi pubblici come la scuola Don Milani o il cimitero, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area; già tagliati alcuni dei tronchi sradicati dal terreno.

Le ultime ondate di maltempo hanno spinto a dare il via ad un nuovo piano di prevenzione dei rischi.

