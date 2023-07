x x

SARONNO – “Contro la nostra volontà abbiamo dovuto sospendere tutti i servizi che avrebbero dovuto essere realizzati con i mezzi che sono stati danneggiati dalla grandinata”. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri dal personale della Croce Rossa di Saronno sulla pagina social del comitato che ha sede in via Cesati.

“In seguito alla violenta grandinata che si è abbattuta sulla nostra città nella serata di lunedì i mezzi del nostro parco auto sono stati danneggiati in modo importante”. I mezzi della Croce Rossa di Saronno sono in parte parcheggiati dentro la sede e in parte in una serie di stalli dedicati lungo via Cesati.

“Purtroppo, seppur contro la nostra volontà, tutti i servizi che vedevano impiegati tali mezzi sono temporaneamente sospesi, fino a manutenzione avvenuta”. “. Da qui la richiesta di un aiuto: “Il tuo contributo può aiutare molte persone a raggiungere ogni giorni le strutture, sanitarie e non, di cui hanno bisogno”.

Per donare è possibile usare il codice Iban IT40H0623050520000015180240 o fare una donazione su Paypal su [email protected].

