SARONNO – “E’ impossibile restare sordi al grido di aiuto della Croce Rossa di Saronno“. Inizia così la nota del Pd di Saronno che rilancia l’appello del comitato cittadino che ha sede in via Cesati per porre rimedio ai danni post grandinata.

“In seguito alle violente grandinate che si sono abbattute sulla città, i loro mezzi sono stati gravemente danneggiati, cosi da non poter più espletare il servizio di grande utilità per tutti i saronnesi. Come Pd Saronno, oltre ad esprimere vicinanza alla Croce Rossa, aderiamo al loro appello dando un aiuto economico, per coprire gli ingenti costi di riparazione dei loro mezzi.

Vogliamo pertanto invitare i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti, ma soprattutto in generale tutti i saronnesi ad aderire alla richiesta di aiuto della nostra Croce Rossa. Siamo in tanti e anche un piccolo contributo può fare la differenza, e diventare un grande aiuto“.

E ricordano gli estremi per donare: “Come segnalato dalla Croce Rossa, per donare è possibile usare il codice Iban IT40H0623050520000015180240 o fare una donazione su Paypal su [email protected]“.

