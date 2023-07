x x

SARONNO – Ha lasciato molti pendolari senza parole la presenza questa mattina, giovedì 27 luglio, di un senza tetto che dormiva sdraiato sul pianerottolo della scala che collega le banchine con il sottopassaggio.

Qualcuno si è limitato a dargli un’occhiata passandogli accanto, qualcuno ha cercato di svegliarlo per chiederli se avessi bisogno di aiuto ma sulla banchina e nel sottopassaggio non si parlava d’altro. Qualche pendolare ha annunciato l’intenzione di fare una segnalazione alla polizia locale.

“Io credo – spiega la saronnese che ha inviato lo scatto a ilSaronno – che sia una richiesta d’aiuto. Sicuramente si sono diversi posti in cui mettersi a dormire di prima mattina. Credo che farlo in mezzo ad una scala invasa da pendolari sia un modo per attirare l’attenzione e chiedere aiuto. Spero che l’Amministrazione comunale con i vigili e i Servizi sociali si attivi per fornirgli l’aiuto di cui ha bisogno”.

Non è la prima volta che i pendolari chiedono l’intervento per pendolari che dormono sulle scale del sottopassaggio. In città nel periodo invernale viene allestito un dormitorio per senzatetto a Casa di Marta in via Piave.

27072023