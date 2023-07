Ingegneri algerini in visita ad Origgio negli impianti Alfa per lo smaltimento dei fanghi

x x

ORIGGIO Una delegazione di ingegneri esperti proveniente dall‘Algeria ha visitato questa mattina il Depuratore di Origgio Ovest per conoscere nel dettaglio la tecnologia utilizzata da Alfa per lo smaltimento dei fanghi.

Proprio in vista della realizzazione di nuovi impianti all’estero, infatti, i tecnici hanno voluto vedere l’impianto al lavoro per capire, nei fatti, quali vantaggi (in termini ambientali ed economici) si possano ottenere utilizzando macchinari di ultima generazione come quelli acquistati da Alfa.

Macchinari che, oltretutto, per quanto riguarda la Lombardia, sono attualmente operativi solo nei due depuratori di Origgio, entrambi gestiti da Alfa.

