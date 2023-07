x x

SARONNO – Un cartello, fucsia con un breve testo a caratteri cubitali, per denunciare, con ironia e tanta amarezza, la rabbia e anche la stanchezza per i tanti disagi che il quartiere sta patendo per i cantieri in via Miola.

La segnalazione è arrivata nella serata di ieri quando i primi automobilisti (in coda) si sono accorti del messaggio posizionato su uno dei tanti cartelli di divieto d’accesso e deviazione che regolano la viabilità provvisoria della zona sud di Saronno.

“Questa è via Miola a Saronno o la Salerno-Reggio Calabria?” Il riferimento dell’autore è all’autostrada diventata nota per i cantieri infiniti e per i disagi patiti dagli automobilisti. A scatenare la protesta, che si aggiunge alle decine di chiamate arrivate in questi mesi in Municipio per problemi di viabilità a partire da code e rallentamenti, il cantiere di sostituzione di una conduttura della rete del gas in corso in punti diversi dell’arteria che ha chiuso a rotazione piccoli tratti dell’arteria provocando code e rallentamenti negli orari di punta e un allungamento dei tempi di percorrenza del quartiere.

Ad esasperare residenti e commercianti l’ultima tranche dei lavori quelli alla rotonda tra via Roma, via Miola e via Piave che negli ultimi giorni ha bloccato il traffico malgrado la riduzione dovuta al periodo estivo. Una situazione peggiorata dall’assenza di una dovuta segnaletica sui percorsi alternativa che mette in difficoltà gli automobilisti non saronnesi e dalla mancanza di movieri o agenti della polizia locale per arginare i contromano, i sensi vietati e le inversioni con cui i conducenti sperano di evitare le code ed accorciare i tempi di percorrenza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione