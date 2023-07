x x

SARONNO – Anche il comitato saronnese della Croce Rossa ha dato un contributo per lo svolgimento dei mondiali assoluti di scherma, che si stanno svolgendo a Milano in un’impegnativa settimana dal 22 al 30 luglio. In gioco ci sono 12 titoli mondiali nel fioretto, nella sciabola e nella spada maschile e femminile, sia individuale che a squadre; in palio la partecipazione ai giochi Olimpici che si terranno nel 2024 a Parigi.

La Croce Rossa di Saronno ha presenziato per svolgere la propria parte in quanto assistenza sanitaria al torneo, rivelando la propria presenza all’importante evento nella giornata di lunedì 24 luglio, con un post sulla propria pagina Facebook.

(in foto: alcuni scatti pubblicati sulla pagina facebook del comitato Croce Rossa di Saronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione