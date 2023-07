x x

SARONNO – La Coppa Cobram del Gap Saronno, il classico appuntamento estivo di chiusura stagione per i soci dell’associazione, quest’anno è stata particolarmente ricca.

Prima di tutto è stato un incontro per ringraziare tutti i soci per aver contribuito a realizzare gli eventi sportivi Staffetta 24×1 ora, La Ultra ed infine E…state Correndo, oltre a tutti gli altri eventi dedicati solo ai soci.

Dopo la corsa goliardica all’interno del Parco degli Aironi di Gerenzano, la serata si è conclusa con un ottimo apericena gestito dal ristorante In-perfezione de Il Granello, associazione con la quale intratteniamo una partnership solidale da tempo.

Durante il cosiddetto “terzo tempo” la presidentessa Annalisa Colombo ha consegnato alcuni premi ed ha donato a Forza Angelo i fondi raccolti in memoria del marito della nostra socia Katia, mancato a maggio. Saranno destinati ad una associazione in Africa che aiuta donne e bambini in difficoltà, come richiesto dalla famiglia. Il Gap si conferma un punto di riferimento per l’associazionismo saronnese e si prepara alla prossima stagione virtuoso di poter contare su soci storici e nuovi appassionati (nel 2023 polverizzato il muro dei 200 iscritti).

