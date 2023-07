x x

ROVELLO PORRO – “L’intensa grandinata di lunedì scorso ha seriamente compromesso la tenuta e la stabilità di tanti tetti. Pertanto si invita ciascun cittadino a valutare se, in caso di prossime precipitazioni più o meno intense, il proprio alloggio potrebbe non essere più utilizzabile a causa di infiltrazioni e allagamenti. Qualora doveste trovarvi in tali condizioni, vi si invita fin da oggi a prendere contatti, per chi può, con parenti o amici, e a valutare alloggi alternativi al proprio”. Così una nota del Comune di Rovello Porro.

Proseguono dal Municipio: “Per chi invece non fosse in grado di trovare autonomamente altre soluzioni, il Comune di Rovello Porro metterà a disposizione un Centro di accoglienza provvisorio con dei posti letto presso le scuole elementari di via Mazzini, entrata cancello asilo nido a destra entrata scuole. A queste persone chiediamo di far presente i loro dati e la loro condizione di necessità alla nostra polizia locale utilizzando il seguente recapito: polizia locale, al numero telefonico 3312982368″.

In città e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

(foto: l’ingresso delle scuole elementari di via Mazzini a Rovello Porro)

