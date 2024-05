Comasco

FENEGRO’ / TURATE – Si è svolta ieri mattina a Fenegrò l’inaugurazione dell’immobile in via Indipendenza, sottratto alla criminalità organizzata ed ora ristrutturato per dare spazio a iniziative con finalità sociali, a beneficio e tutela dei cittadini onesti.

Fra le autorità presenti, anche quelle in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Turate, “per sottolineare la solidarietà e l’impegno condiviso in favore della legalità, anche attraverso l’adesione del nostro Comune al Comitato 5 dicembre” viene rilevato in una nota dell’ente locale turatese. All’appuntamento hanno presenziato anche i rappresentanti delle forze dell’ordine e tanti privati cittadini.

(foto: un momento della consegna, che è avvenuta nella giornata di ieri, per fini sociali dell’immobile in via Indipendenza a Fenegrò sottratto alla criminalità)

19052024