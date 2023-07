x x

SARONNO – Diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dal circondario sono al lavoro stanotte sulle strade di Saronno dopo il violentissimo nubifragio e la tromba d’aria che si sono abbattuti poco dopo mezzanotte sulla città. Via I maggio è chiusa al traffico per caduta alberi e ci vorrà molto tempo per sgomberarli; stesso discorso per quanto riguarda via Milano nel tratto davanti al cimitero maggiore, dove la caduta di alcune piante ha reciso alcuni cavi dell’elettricità. Anche in questo caso i tempi per arrivare alla riapertura dell’importante arteria non si annuncia brevi.

Attorno alle 2.30 il sottopasso di via Milano, che si era allagato, è tornato percorribile, ma per chi arriva dal centro con svolta obbligata verso via Morandi, perchè più avanti la strada è ostruita; chi arriva dalla periferia per raggiungere il sottopasso deve percorrere via Morandi, dove a terra ci sono però rami e foglie in quantità.

Aperta ma da percorrere a bassissima velocità e viale Rimembranze, per la presenza di rami ed altro materiale sull’asfalto; via Ferrari ed il retrostazione sono parzialmente allagate con strade come torrenti, con ancora alle 2 acqua alta una dozzina di centimetri.

Via Varese è percorribile in tutta la sua lunghezza, viale Lombardia a traffico alternato per la caduta di materiale sull’asfalto.

Il sottopasso di via I maggio è tecnicmente percorribile, non è più allagato ma la strada appen fuori è ostruita dagli alberi caduti.

Via Caduti della Liberazione è aperta ma da percorrere lentamente per la presenza di materiale a terra.

In diverse zone della città si registra il black out dell’illuminazione pubblica, come in via Carcano e via Milano per i cavi elettici tranciati dagli alberi caduti.

Solo in mattinata si avrà un quadro più completo della situazione e dei danni, che sin d’ora appaiono ingenti.

30072023