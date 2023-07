x x

MILANO – Un’applicazione gratuita per monitorare la distribuzione e l’intensità della pioggia in Lombardia in tempo reale. È questa la finalità di RadarLOM, la nuova app messa a punto da Arpa Lombardia, già disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, e quindi su quasi tutti i telefonini. RadarLOM consente infatti di visualizzare rovesci e fenomeni temporaleschi nel territorio e seguirne l’evoluzione, da pochi minuti a oltre le due ore, con notifiche push in caso di fenomeni intensi, su un massimo di 4 aree scelte dall’utente.

L’app si avvale del lavoro di tre nuovi radar di Arpa Lombardia, strumenti sofisticati in grado di integrare le funzioni della rete radar nazionale e osservare le precipitazioni (pioggia, grandine, neve) in tempo reale, a diverse elevazioni e di misurarne diverse caratteristiche, quali intensità, tipologia di idrometeora e velocità di spostamento.

A questo link tutti i dettagli con possibilità di scaricare la nuova app: http://reglomb.it/kRPp50Pflk8

