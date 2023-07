x x

SARONNO – Seconda giornata del viaggio dei ragazzi degli oratori saronnesi alla Gmg la giornata mondiale della gioventù l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa. Quest’anno l’appuntamento è a Lisbona.

IlSaronno grazie alla collaborazione con i ragazzi saronnese e in particolare Chiara vi racconterà giorno quest’incredibile esperienza.

Questo è il diario del secondo giorno scritto da Stefano, Angela, Alessia e Edoardo

Dopo una rigenerante dormita in ostello, la giornata di oggi, sabato 30 luglio é stata dedicata alla scoperta dell’artista Gaudí. In mattinata abbiamo visitato la Sagrada Familia. Rimasti stupidi dalla maestosità della cattedrale, ci siamo immersi al suo interno e siamo stati rapiti dalla bellezza della struttura, dalle numerose e luminose vetrate. Per la messa pomeridiana invece abbiamo scelto un’altra aerea gaudiana, una stupenda location: Park Güell.

In questa affascinante ambientazione anche altri visitatori si sono uniti alla celebrazione.

Le parole della prima lettura e del vangelo ci hanno aiutato a riflettere sull’importanza dell’amicizia, quella vera che da testimonianza di un amore profondo e che per gli amici farebbe di tutto, addirittura scoperchiare un tetto.

Come l’ammonizione di Natan nei confronti di Samuele lo avverte che ogni azione ha la propria conseguenza, così tutte le nostre azioni, anche le più pacifiche hanno le proprie conseguenze ma Dio è sempre amorevole nei nostri confronti.

Conclusa la messa, la visita in questo meraviglioso parco e una buona cena, siamo ora nuovamente in viaggio sul pullman per un’altra destinazione (che scoprirete solo leggendoci).

