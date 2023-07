x x

SARONNO – “L’immagine della devastazione di piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto raccoglie in sé il senso di smarrimento per il tremendo disastro subìto dalla nostra città a causa dei ripetuti, violenti fenomeni atmosferici che ci hanno colpito. La forza incontrollabile di una natura in rivolta non ha risparmiato nulla e nessuno; il conto dei danni materiali sarà altissimo, con una scia di disagi, distruzioni, deturpazioni impensabile”.

Sono le parole del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che commenta quando accaduto nella notte tra sabato e domenica con la tromba d’aria che con pioggia e vento ha messo nuovamente in ginocchio Saronno.

Dimostrazione della nostra fragilità, come in altri tempi nei confronti delle pestilenze, dei terremoti, dei flagelli che hanno graffiato l’umanità, da ultimo il Covid. Oltre a ciò, resta una conseguenza più sottile e gravosa: un senso di ricorrente paura, che ci fa spiare con ansia il repentino cambiamento del cielo.

Alberi piantati quasi 100 anni fa, per la rimembranza, come si diceva allora, dei nostri Caduti, sono stati strappati dalla terra come un fuscello, rubando un pezzo di memoria e di verde bellissimo. È suonato anche per noi l’allarme: non si può restare indifferenti nei confronti dello stato comatoso della natura; occorre un deciso cambio di abitudini, che diventino virtuose; occorre assumersi le responsabilità attuali per la preservazione dell’ambiente. Dallo sconcerto, dallo stupore, dal timore, dalla sofferenza di questi giorni passiamo alla consapevolezza che dobbiamo cambiare. Mettiamoci all’opera. Tutti insieme. Nessuno è un’isola.

