SARONNO – Nuova tappa del viaggio dei ragazzi degli oratori saronnesi alla Gmg la giornata mondiale della gioventù l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa. Quest’anno l’appuntamento è a Lisbona.

IlSaronno grazie alla collaborazione con i ragazzi saronnese e in particolare Chiara vi racconterà giorno quest’incredibile esperienza.

Dopo la colazione e le lodi mattutine, ci siamo recati alla catechesi quotidiana che si è incentrata sul sacramento della confessione e successivamente abbiamo celebrato la messa con il vescovo ausiliare di Milano, don Giuseppe Vegezzi. Nella predica siamo stati invitati a scrivere il nostro Magnificat affinché diventi un inno di ringraziamento personale e ciò ci aiuta a capire quanto questa esperienza qui a Lisbona ci abbia fatto avvicinare a Dio nel nostro quotidiano.

Dopo un fugace pranzo, ci siamo divisi tra chi si è diretto in spiaggia per una breve pausa, chi ha visitato l’oceanografico di Lisbona e chi si è diretto direttamente al parco Edoardo VII. Giunti lì abbiamo aspettato l’arrivo del Papa e qualcuno di noi è riuscito a vederlo da molto vicino!

L’incontro di oggi è stata una bellissima via crucis animata, coreografata e arricchita da testimonianze significative. Papa Francesco ci ha invitato a camminare con Gesù per prendersi cura dell’altro: é il cammino della croce. Gesù cammina in mezzo a noi e ci dona amore. É la croce a essere il segno dell’amore con cui Gesù vuole abbracciare le nostre vite. Gesù cammina per noi e da la sua vita per noi. Nessuno ha più amore di colui che da la sua vita. Gesù attende compagnia e non vuole anime chiuse ma tramite l’amore da consolazione.

Il Papa ci ha chiesto se ci sono cose che ci fanno piangere. Gesú piange con noi perché ci accompagna nella nostra vita. Egli asciuga le nostre lacrime e colma la solitudine che sentiamo abbracciandoci. Bisogna amare, rischiare sempre di amare.

Siamo stati inoltre invitati a pensare alle nostre miserie senza avere paura. Gesù cammina verso la croce affinché la nostra anima trovi un sorriso. Finita la veglia e ricevuta la benedizione dal Papa, abbiamo lasciato il parco diretti al pullman per poi cenare e rientrare nei nostri alloggi a Queijas.

