SARONNO – “Gli eventi atmosferici di questi ultimi giorni, mai accaduti a memoria di saronnese, hanno creato tantissima apprensione in città e nei territori limitrofi, anch’essi duramente colpiti. I danni patiti sono davvero ingenti e in molti vi è la preoccupazione di non avere la capacità per affrontarli”.

Inizia così la nota della segreteria politica della Lega che fa il punto della situazione sul fronte dei rimborsi e risarcimenti dopo i danni provocati dal maltempo in città con le grandinate del 21 e 24 luglio e la tromba d’aria del 29 luglio.

“I cittadini hanno potuto sperimentare ed apprezzare tutti quegli enti, quali i Vigili del Fuoco, la Profezione Civile ed altre associazioni, che hanno sostenuto la popolazione in questa circostanza.

E’ mancata invece la presenza concreta e fattiva dell’Amministrazione Comunale saronnese la quale ha dimostrato per l’ennesima volta, se mai ce ne fosse bisogno, di non saper stare al fianco dei cittadini saronnesi con azioni concrete e corrette.

In particolare poche e imprecise informazioni sono state trasmesse riguardo i danni alle abitazioni private dei saronnesi: bene avere il polso degli edifici pubblici, ma ai cittadini, proprietari di case gravemente danneggiate, chi ci pensa? L’Amministrazione ha pubblicato sul sito del Comune di Saronno una email a cui inviare i dati, peraltro in tempi ultra brevi. L’invio di tale email non consente di ottenere un risarcimento da Regione Lombardia. Come spiegato in modo competente da altre amministrazioni comunali del saronnese, Regione Lombardia sta raccogliendo dai Comuni le informazioni relative ai danni patiti dalla popolazione per poi fare i corretti passi istituzionali e garantire una fattiva protezione ai cittadini.

La compilazione non garantisce alcun risarcimento, inutile quindi illudere i cittadini. Sembrano poi una beffa i termini brevissimi comunicati alla cittadinanza dall’Amministrazione comunale di Saronno osservando i quali si potrebbe ottenere il risarcimento. Sarebbe stato più appropriato e meno allarmistico invitare i saronnesi danneggiati dalla violenta grandinata a conservare le prove dei danni patiti ed i costi sostenuti al fine di ottenere a tempo debito un risarcimento.

I tempi ed i modi per richiedere un risarcimento danni verranno dati da Regione Lombardia appena verrà attivato lo stato di emergenza da parte del Governo.

La Lega di Saronno esprime ancora una volta la propria vicinanza a tutti coloro che sono stati duramente colpiti dagli eventi meteorologici degli scorsi giorni. Il coraggio e la caparbietà del popolo lombardo anche in questa occasione non sono venuti meno.