x x

SARONNO – E’ iniziato il viaggio dei ragazzi degli oratori saronnesi alla Gmg la giornata mondiale della gioventù l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa. Quest’anno l’appuntamento è a Lisbona.

Quest’anno ilSaronno grazie alla collaborazione con i ragazzi saronnese e in particolare Chiara vi racconterà giorno quest’incredibile esperienza.

Partiti in tarda serata venerdì 28 luglio da piazza del mercato, 82 giovani di Saronno hanno dato inizio al tanto atteso viaggio. Direzione: Lisbona. Per arrivare carichi di esperienze, prima di raggiungere la meta, stiamo facendo tappa a Barcellona. Arrivati dopo pranzo in città, dopo 14 ore di viaggio in pullman, il pomeriggio di sabato è stato dedicato, per chi voleva, alla visita di parte della città altrimenti ci siamo recati alla Barceloneta (famosa spiaggia di Barcellona) per prendere la prima tintarella estiva. Raggiunto infine l’ostello che ci ospiterà questa notte, abbiamo recitato i vespri e ci stiamo gustando cene tipiche tra tapas e paellas.

Il nostro viaggio é solo all’inizio! Stay tuned

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione