GERENZANO – Nella zona Gerenzano è stato tra i paesi più colpiti dal recente maltempo. Nella giornata domenicale il sindaco Stefania Castagnoli ha realizzato un videomessaggio rivolto ai concittadini. “Si sono verificati eventi inaspettati e catastrofici nel nostro paese, le due grandinate hanno provocato parecchi danni a proprietà sia private che pubbliche, ed alle infrastrutture. La nostra comunità è profondamente toccata da questa emergenza, che stiamo vivendo tutti”.

Ha proseguito il sindaco: “Ma non siete da soli in questo momento difficile, condividiamo le stesse emozioni. I funzionari comunali, la protezione civile e tutta l’amministrazione; tutti si stanno adoperando, e lo hanno fatto da subito, per aiutare tutti i cittadini cominciando dalle richieste più urgenti. Chiedo a tutti di aiutarsi a vicenda, di rimanere forti e non perdere la speranza. Supereremo anche questa, insieme siamo più forti. Ho visto cittadini stremati moralmente e ficamente: forza, dobbiamo mettercela tutta. E se avete bisogno di aiuto non esitate a contattare Comune o protezione civile”.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

31072023