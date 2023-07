x x

ROVELLASCA – Il fine settimana dopo la grandinata di lunedì… Rovellasca appare “incerottata”, ovunque un piccolo o grande cantiere, ancora interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile”. Così il sindaco Sergio Zauli che quindi traccia un primissimo bilancio dei danni che per il maltempo si sono registrati in paese.

Tutti i numeri

Sono oltre 500 le segnalazioni di danni in particolare per i tetti divelti o con buona parte delle tegole distrutte, 300 sono stati gli autoveicoli danneggiati, così come l’80 per cento dei Velux, pannelli solari e lucernari colpiti, “ora speriamo nella clemenza del tempo per farci rialzare” rimarca il primo cittadino.

In tutta la zona il maltempo ha provocato tantissimi danni, a Saronno domenica anche una tromba d’aria.

31072023