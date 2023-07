x x

GERENZANO / TURATE – La velostazione, ovvero il ricovero sicuro per le biciclette dei pendolari che si trova accanto alla stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate, scalo di Trenord, nella gerenzanese via Stazione, è inagibile e per questo motivo è stata provvisoriamente chiusa.

“A causa degli ingenti danni derivanti dagli straordinari eventi atmosferici degli ultii giorni, per motivi di sicurezza e fino a nuova comunicazione, è inibito l’accesso alla velostazione adiacente alla stazione ferroviaria di Gerenzano-Turate”, la comunicazione viene dall’Amministrazione civica tradatese.

Nell città di Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

(foto: la velostazione di Gerenzano-Turate. A causa dei danni per il maltempo la struttura è stata provvisoriamente chiusa)

