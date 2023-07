x x

CESATE / SARONNO – “Amici di scuola e dello sport” è un’iniziativa promossa da Esselunga e da settembre distribuirà in funzione della spesa effettuata i Buoni amici di scuola e dello sport per andare incontro in modo concreto ai bisogni reali delle scuole e delle tante società dilettantistiche presenti sul territorio.

Per questo il Sc United, la società sportiva nata dalla collaborazione fra Sporting Cesate ed Fbc Saronno, è iscritta all’iniziativa e per chi volesse sostenere la società può consegnare i buoni direttamente presso la segreteria.

Grazie per il supporto e la collaborazione” rimarcano i dirigenti del Sc United. La formazione maggiore dello United milita in Prima categoria, alle spalle un ampio settore giovanile, con base al centro sportivo di via Dante a Cesate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto di gruppo per la prima squadra del Sc United)

31072023