SARONNO – Alle 23 un primo temporale, intenso ma nell’ordinario. L’inferno a Saronno si è scatenato a mezzanotte: venti minuti di raffice di pioggi violentissima, un nubifragio con tromba d’aria che ha riversato a terra una grande quantità d’acqua mentre il vento ha letteralmente strappato dai tetti le coperture posizionate dopo le grandinate dei giorni scorsi, ha ribaltato transenne, strappato rami e fatto cadere decine di alberi in tutta la città; alcuni hanno anche strappato i cavi elettrici causando black out ai quattro angoli della città. I danni peggiori al parchetti di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, tutti gli alberi lato via I maggio sono caduti, l’area è stata completamente devastata.

Via Milano bloccata

In via Milano si è allagato il sottopasso ed una Mercedes è rimasta bloccata nell’acqua alta, il conducente comunque non ha riportato conseguenze. Ma poco più avanti, all’altezza della recinzione del cimitero maggiore, dalle vicine aree dismesse sono caduti alcuni alberi verso la strada, ed hanno tranciato i cavi elettrici causando un black out della illuminazione pubblica in quella zona. Mentre l’acqua dal sottopasso attorno alle 2,30 è defluita, l’arteria è rimasta impraticabile per tutta la notte a causa della presenza dei tronchi sull’asfalto. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco.

Via I maggio impraticabile

Tempi lunghi per la ripartura di via I maggio. Se il sottopasso si è subito allagato ma già attorno alle 2 era transitabile a bassa velocità, con poca acqua ancora presente, nel tratto fra via Legnanino e via Varese sono caduti sei o sette alberi d’alto fusto, direttamente sulla strada; impossibile passare.

Retrostazione allagato

Vasti allagamenti stradali in tutto il retrostazione, soprattutto in via Ferrari dove la furia degli elementi ha divelto anche parte della recinzione di un cantiere edile. Sull’asfalto in alcuni punti anche una ventina di centimetri d’acqua.

Alberi pericolanti e teloni in centro

Situazione pericolosa in tutto il centro. In viale Rimembranze alberi pericolosi, alberelli caduti su auto posteggiate, un enorme telone – probabilmente strappato da qualche tetto – è volato sino in strada, dove c’era anche altro materiale proveniente dalle coperture dei tetti già danneggiati dalle recenti grandinate.

Via Caduti della Liberazione e via Carcano sono apparse disseminate di materiale di isolamento, probabilmente proveniente da qualche tetto vicino. Via Carcano è apparsa senza illuminazione pubblica; una enorme e profonda pozzanghera si è formata dove vengono posteggiatre le auto elettriche.

Pianta a terra in via Maestri del lavoro

Via Maestri del lavoro, nei tratto parallelo a via Milano, è stata ostruita dalla caduta di un albero che ha occupato l’intera sede stradale.

Cantiere danneggiato in via Piave

In via Piave il vento ha strappato la copertura di un cantiere edile, si sono registrate anche caduti di rami e di una pianta sulla sede stradale.

Tiglio sulla recinzione del teatro

Un grosso tiglio è caduto, dall’interno del cortile di Casa Morandi, contro la recinzione posta sul retro del teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio.

Copertura in viale Lombardia

In viale Lombardia i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per deviare il traffico, con passggio su singola corsia, per la presenza nei pressi dell’incrocio con via Grieg di ampio porzione della copertura di un tetto, volate sino a lì.

Recinzione ex Cemsa

Il forte vento ha danneggiato anche la recinzione dell’area dismessa ex Cemsa, fra via Balaguer e via Vsrese, che ha stato piegata.

Gerenzano, auto nel sottopasso

Una automobile è rimasta bloccata nel sottopasso di via Cerviania a margine dell’ex statale Varesina, nella zona dei centri commerciali al confine con Saronno; il sottopasso si era allagato. Il conducente è rimasto illeso ed il mezzo è stato recupero dai vigili del fuoco.

