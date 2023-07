x x

SOLARO – I lavori che interesseranno Solaro sul fronte della riduzione dei rischi idrogeologici, specialmente in occasione di eccezionali eventi atmosferici come quelli verificatisi negli ultimi giorni, toccheranno più punti del territorio comunale e diverse infrastrutture come in corso di programmazione negli ultimi mesi.

Torrente Guisa

Dopo un lungo periodo di interlocuzione con Regione Lombardia (responsabile per quanto riguarda la cura e la manutenzione dei corsi d’acqua) e diversi solleciti, il Comune di Solaro è stato recentemente informato che l’ente di competenza Ersaf interverrà per la pulizia dell’alveo del torrente Guisa nel tratto che attraversa il territorio.

Piazza Cadonra

Il progetto di riqualificazione Pinqua di piazza Cadorna prevede la volanizzazione dell’intera area con annessa demolizione del dosso di via Primo Maggio al fine di prevenire i possibili allagamenti nella parte più bassa del centro paese.

Pgt

All’interno della variazione al Pgt sarà incluso il nuovo documento di invarianza idraulica all’interno del paese, lo strumento necessario ad identificare le migliori strategie per evitare allagamenti e per un corretto smaltimento delle acque.

