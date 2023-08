x x

GERENZANO – “Informiamo i cittadini della presenza nel nostro comune di truffatori che con la scusa di una fuga di gas cercano di introdursi in casa”. La comunicazione viene dall’Amministrazione civica gerenzanese, che mette in guardia i cittadini.

“Non aprite le porta di casa ed avvisiamo parenti, vicini e amici. Invitiamo a prestare la massima attenzione e a non fare entrare sconosciuti nella propria abitazione. In caso di necessità o per avere consigli chiamiamo il numero unico per le emergenze 112, la polizia locale al numero telefonico 0296399128, cellulare 3473615414; oppure la caserma dei carabinieri di Saronno al numero telefonico 0296367000, o la caserma dei carabinieri di Cislago al numero telefonico 0296382263”.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: tetti rovinati a Gerenzano, a causa della grandine. In paese i danni sono stati tantissimi)

01082023