MOZZATE – Non sono bastati ai volontari della protezione civile i gravi danni causati dal maltempo di questi giorni, domenica infatti, si sono recati in Emilia Romagna per fornire alle popolazioni colpite dalla pesante alluvione dello scorso maggio un aiuto concreto.

I volontari mozzatesi si sono infatti recati nella sede della “Piccola Betlemme”, un’associazione di Faenza, che da alcuni anni opera nel campo della solidarietà, i volontari hanno portato 50 scatoloni di alimenti, vestiario e generi di prima necessità.

L’accoglienza dell’associazione di Faenza è stata calorosa verso i volontari mozzatesi, e si sono dimostrati grati per l’aiuto fornito dai volontari mozzatesi.

01082023