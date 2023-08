x x

SARONNO – Due sono stati gli episodi movimentati accaduti l’altra notte sui quali stanno adesso indagando i carabinieri della Compagnia saronnese, per fare piena luce sull’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. Il riferimento va a quanto successo alle 21 nel periferico viale Europa, da dove è giunta una chiamata al 118 segnalando una lite sfociata in una aggressione. Oltre ai carabinieri sul posto sono accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca; tre le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica (tutte donne, di 27, 29 e 54 anni) e che sono state visitate negli ospedali di Saronno e Castellanza.

All’1.20 dalla centrale via Micca altra chiamata al 118 con la segnalazione di una rissa: al loro arrivo i carabinieri, e l’ambulanza della Croce azzurra, hanno prestato assistenza ad un ragazzo di 19 anni e ad un uomo di 38 anni, apparsi comunque in condizioni non preoccupanti.

01082023