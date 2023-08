x x

SARONNO – Raduno il 7 agosto per il Fbc Saronno che si prepara al debutto in Eccellenza, dopo avere vinto lo scorso campionato di Promozione. Per tutto il periodo della preparazione i biancocelesti faranno base al centro sportivo di via Dante a Cesate. Per quanto riguarda la giornata di lunedì 7 agosto, il ritrovo è previsto dalle 9, il via del primo allenamento – sempre agli ordini del riconfermato tecnico Danilo Tricarico – si svolgerà dalle 10, con successiva seduta anche pomeridiana.

Il pre-season dei biancocelesti

Già definito il programma delle amichevoli del pre-season. La prima è programmata in orario insolito, le 10.30, e si terrà al centro sportivo di Vedano Olona, contro la Varesina (serie D), sabato 12 agosto.

Si prosegue quindi domenica 20 agosto con Sant’Angelo-Saronno mentre giovedì 24 agosto ci sarà Cisanese-Fbc Saronno. Potrebbe anche aggiungersi una amichevole col Como calcio (serie B) che però è ancora da confermare.

