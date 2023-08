x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica Airoldi sindaco in merito al maltempo.

A Saronno il maltempo ha fatto male. Nessuno ricorda così tanti danni, concentrati in pochi giorni dovuti al meteo “impazzito”. Siamo tutti dentro questa grave crisi climatica e ce ne stiamo accorgendo di persona.

Edifici pubblici e privati, alberi, strade, automobili a non finire hanno subito danni.

Tutta la nostra città è stata stravolta. Eppure… eppure dopo un giorno gli addetti di tutte le forze pubbliche preposte erano al lavoro e le strade sono state rese percorribili, i giardini e le aree verdi messe in sicurezza. Saronno è stato il primo Comune della zona a predisporre e rendere pubblico il modulo per denunciare i danni subiti. Il Sindaco dei saronnesi ha lanciato appelli e dato aggiornamenti sulla situazione attraverso i social, ha rilasciato ripetute interviste a Tg1, Tg3, TgLombardia, oltre che alle testate locali.

In questa situazione l’amministrazione ha dimostrato grande efficienza e tutti possono vederlo: basta fare un giro nella zona santuario o nelle altre vie colpite. Anzi, già sabato 29 luglio, il giorno dopo la tromba d’aria, si vedevano strade ripulite e intralci eliminati.

C’è ancora tanto da fare. Serve impegno: l’amministrazione dimostra di mettercela tutta. Per questo suona ancora più stonato l’atteggiamento di chi fa sciacallaggio politico dimostrando di ritenere i saronnesi ciechi e imbecilli, come la Lega locale che pubblica notizie false.

Come forza politica e ancor prima come cittadini rivolgiamo un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato duramente in questi giorni per ripristinare la sicurezza e l’agibilità della città.

Saronno è capace di rialzarsi e lo sta dimostrando. Grazie a chi con il suo lavoro e il suo atteggiamento costruttivo ci rende orgogliosi di essere saronnesi!

