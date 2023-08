x x

SARONNO – E’ in corso oggi, iniziata alle 15, la visita dei responsabili di Regione Lombardia a Saronno e nel Saronnese per vedere di persona tutti i danni causati dal recente maltempo, le due grandinate e la tromba d’aria della notte fra sabato e domenica scorse. Da parte del sindaco Augusto Airoldi e degli altri sindaci della zona è l’occasione per sottolineare le problematiche esistenti: Regione Lombardia, è stato ricordato, ha chiesto al Governo lo Stato di emergenza, che se concesso potrà portare a stanziamenti statali per fare fronte ai danni subiti da enti pubblici e dai privati. All’incontro sono presenti l’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa, insieme agli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Francesca Caruso (Cultura) e al sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, il saronnese Raffaele Cattaneo.

Intanto a Saronno come negli altri comuni della zona sono state raccolte le segnalazioni dei cittadini, invitati a indicare in un apposito modulo l’entità dei danni subito: centinaia di auto sono state danneggiate dalla grandine, e tantissimi i tetti che dovranno essere rifatti.

A Saronno e nella zona sono stati infatti tantissimi i danni per il recente maltempo.

